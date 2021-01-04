Армения вернула Азербайджану 12 домов в селе Шурнух Сюникской области, которое по итогам карабахского конфликта оказалось на границе двух стран. Об этом сообщил «Sputnik Армения» замглавы укрупненной общины Гориса Менуа Овсепян.

Дома с прилегающими земельными участками отошли Азербайджану в рамках сверки границ.

Глава села Акоп Аршакян рассказал, что азербайджанцы уже установили пост у въезда на свой участок села. Армянским жителям рекомендовали не ходить самим и не пускать скот туда, «быть по максимуму осторожными».

Minval.az