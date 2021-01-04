Вакцина от коронавируса COVID-19 производства Pfizer и BioNTech получила от ВОЗ разрешение на экстренное применение, сообщила организация.

«Вакцина Pfizer/BioNTech от COVID-19 (. . .) стала первым подобным препаратом, получившим от ВОЗ разрешение на экстренное использование», — говорится в заявлении ВОЗ в твиттере, передает «Интерфакс». В ВОЗ пришли к выводу, что эта вакцина отвечает всем критериям, необходимым для одобрения.

«Мы определили, что вакцина соответствует всем обязательным параметрам безопасности и эффективности. Польза от нее в рамках борьбы против COVID-19 превосходит потенциальные риски», — отмечается в заявлении.

Экстренное разрешение на применение выдается в случаях, когда с одной стороны препарат необходим для борьбы против серьезных эпидемий, а с другой — еще доступны не все результаты испытаний.

В дальнейшем ВОЗ после изучения дополнительной информации может выдать уже не экстренное, а постоянное разрешение на применение.

Вакцина разработана американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. Она уже применяется в США и ряде других стран.

Minval.az