Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба Минобороны России.

Отмечается, что за сутки российские миротворцы обеспечили безопасное возвращение с территории Армении в Нагорный Карабах 133 человек. Всего с 14 ноября 2020 года в места прежнего проживания в Нагорном Карабахе вернулись 471888 человек.

Российским миротворческим контингентом продолжается поиск и передача тел погибших в ходе боевых действий.

Для координации усилий по предупреждению возможных инцидентов в зоне ответственности российского миротворческого контингента поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Армении и Азербайджана.

Minval.az