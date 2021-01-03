Американец выбил дверь в доме бывшего начальника из-за отказа дружить в соцсети.

Согласно изданию Williston Herald, житель Северной Дакоты Калеб Бурчик стал отправлять назойливые предложения о дружбе в Facebook своему экс-боссу 24 декабря. Не получив ответа, 29-летний мужчина принялся угрожать бывшему работодателю. В частности, Бурчик написал ему о намерениях убить его, если тот не примет запрос о дружбе.

Через два дня Бурчик продолжил слать угрозы, после чего, по предварительной версии, выбил дверь дома экс-босса. В результате мужчине предъявили обвинение в краже со взломом и терроризме. Предварительные слушания по его делу пройдут 27января.

Minval.az