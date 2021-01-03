Демократы в Палате представителей Конгресса США инициировали предстоящее рассмотрение законодательным органом пакета правил, включающего использование гендерно нейтральных обращений в процедурах нижней палаты. В частности, предлагается заменить использование местоимений «он», «она» на обращения «представитель» или «делегат, сообщает новостной портал Axios, ряд республиканцев раскритиковали подобную инициативу.

Кроме того, «отец» и «мать» могут быть заменены на «родитель», а «брат», «сестра» — на «родственник». «Подраздел изменяет использование местоимений, родственных связей и других упоминаний гендерной принадлежности в соответствии с учетом всех членов Палаты представителей, делегатов, сотрудников и их семей», — отмечается в распространенном документе с упоминанием предлагаемых мер.

Согласно инициативе, планируется также создать специальный комитет по преодолению экономического неравенства. В заявлении спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и главы комитета по правилам Джеймса Макговерна, представляющих Демократическую партию, говорится, что Конгресс намерен решать «вопросы неравенства на основе расы, цвета кожи, этнической принадлежности, религии, пола, сексуальной ориентации, гендерной идентичности путем изменения (использования) местоимений и родственных обращений в процедурах Палаты представителей на гендерно нейтральные».

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