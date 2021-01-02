В Москве школьник позвонил в полицию из-за попытки мамы уложить его спать, сообщает Telegram-канал LifeShot.
Вечером между 13-летним подростком и его мамой произошла ссор, после которой он позвонил в полицию и сказал, что его родительница «буянит».
По месту жительства выехал наряд правоохранительных органов, который установил, что мать была во вменяемом состоянии и алкоголь не употребляла.
Женщина рассказала, что мальчик игнорировал просьбы пойти спать и мешался под ногами, пока женщина готовила праздничный ужин.
Полицейские предприняли меры и помирили мать и сына.