

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил о возможных атаках на США со стороны Израиля. Соответствующее предупреждение, адресованное действующему американскому президенту Дональду Трампу, он разместил в Twitter.

«Новые разведывательные данные из Ирака говорят о том, что израильские агенты-провокаторы планируют атаки против американцев, ставя уходящего Трампа в безвыходное положение с ложным поводом к войне. Будьте осторожны с ловушкой, Дональд Трамп», — написал Зариф.

Он добавил, что «любой фейерверк» повлечет за собой печальные последствия, особенно для «лучших друзей».

Minval.az