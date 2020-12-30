В центральном офисе Республиканской партии Армении состоялось заседание исполнительного комитета с участием лидера партии, экс-президента Сержа Саргсяна.

На заседании была обсуждена сложившаяся ситуация в контексте новых вызовов, уточняет «Спутник».

В РПА отмечают, что исключают возможность каких-либо политических обсуждений с действующими властями. Речь идет об объявленных ранее премьером Николом Пашиняном политических консультациях по вопросу досрочных выборов.

На заседании отмечалось, что краеугольным камнем в процессе восстановления государства является немедленная отставка правительства.

Minval.az