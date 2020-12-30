Стали известны подробности вчерашней встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и главы партии «Светлая Армения» Эдмона Марукяна.

Встреча продлилась 20 минут, Пашинян предложил подписать меморандум о том, что в случае его отставки парламент не выдвинет другого кандидата. Марукян отклонил данное предложение, уточняет Mediaport.

Пашинян сказал, что в этом случае они пойдут по пути самороспуска парламента, Марукян, в свою очередь, возразил, отметив, что количества депутатов от власти недостаточно для самороспуска. В ответ глава кабмина РА заявил, что сказанное им сделают покинувший партию «Процветающая Армения» Сергей Багратян и «независимый» депутат Арман Бабаджанян, работа будет проведена и с другими.

Глава «СА» потребовал от премьер-министра Армении отставки без предварительных условий. Он подчеркнул, что лишь после этого они согласятся на проведение внеочередных выборов.

Фактически Пашиняну не удалось договориться с оппозиционерами.

Minval.az