Медбрат в США заразился коронавирусом, несмотря на прививку вакциной Pfizer, сообщает телеканал ABC.

Работающий медбратом в отделениях неотложной помощи двух калифорнийских больниц 45-летний Мэттью В. вакцинировался от коронавируса 18 декабря. Однако 24 декабря он начал испытывать озноб, ломоту и слабость. Через два дня после появления симптомов Мэттью решил провериться на коронавирус — его тест оказался положительным.

Ранее было выявлено несколько случаев сильной аллергии на вакцину компаний BioNTech/Pfizer. Так, сильная аллергическая реакция началась у медработника в Нью-Йорке после прививки от коронавируса. За несколько дней до этого аллергия спустя десять минут после введения препарата развилась у медработницы из штата Аляска.

Minval.az