Турция и США достигли договоренности о создании совместной рабочей группы в связи с покупкой Анкарой российских систем ПВО С-400, начались технические переговоры, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

«Была создана совместная рабочая группа с США по С-400, начались технические переговоры», — заявил Чавушоглу на пресс-конференции.

США ранее ввели санкции против турецких чиновников и учреждений, ответственных за покупку С-400. Госдеп сообщил, что госсекретарь США Майк Помпео заявил в телефонном разговоре Чавушоглу, что купленные Турцией российские ЗРК С-400 подвергают опасности американских военных.

Minval.az