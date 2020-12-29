Вакцинацию от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в Азербайджане ожидается в начале января 2021 года.

Об этом сообщил председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) Азербайджана Рамин Байрамлы.

По его словам, Турция и Азербайджан действуют сообща не только в вопросе борьбы с коронавирусной инфекцией нового типа, но и в вакцинации от COVID-19.

Вакцинация от коронавируса в Турции и Азербайджане начнется одновременно, сказал Байрамлы.

TƏBIB, созданный 1 января 2020 года по решению президента Ильхама Алиева, с первых дней предпринимает шаги по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа.

В состав структуры входят специалисты, большинство которых получили образование за рубежом. Каждый из них является профессионалом в своей сфере.

Хотя TƏBIB сравнительно молодая структура, организации в короткие сроки удалось достичь значительного прогресса в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Доктор Байрамлы отметил, что после вспышки эпидемии в Азербайджане в сжатые сроки были созданы лаборатории ПЦР, а многие больницы были переоборудованы для нужд лечения коронавируса. При этом медицинский персонал прошел обучение по противовирусной тематике.

«Благодаря принятым шагам удалось предотвратить массовое распространение инфекции», — сказал Байрамлы.

По его словам, в борьбе с COVID-19 Азербайджан предпочитает пользоваться опытом соседней Турции.

«В начале года в стране было всего шесть диагностических лабораторий, и существовала экстренная нужда в новых. Мы боролись с пандемией и должны были действовать быстро. Приобретение лабораторий было проблематичным из-за роста спроса в мире»,- отметил Байрамлы, передает «Анадолу».

Второй проблемой, по словам доктора, был персонал больниц, который должен обладать и теоретическими знаниями и необходимыми навыками, поскольку молекулярно-биологические методы диагностики являются довольно сложными.

«Мы собрали весь персонал, в том числе медиков, прошедших обучение в Турции. Организовали экстренные курсы повышения квалификации. При поддержке Фонда Гейдара Алиева закупили диагностические лаборатории из-за рубежа и распределили их по всем районам республики»,- сказал председатель TƏBIB.

Позже начали исследование протоколов и приложений лечения COVID-19, продолжил Байрамлы.

По словам Байрамлы, в марте он посетил Турцию. «Мы провели встречи в Главном управлении здравоохранения Минздрава Турции. Ознакомились с практикой и опытом турецкой стороны в борьбе с пандемией»,- отметил он.

Он подчеркнул, активное сотрудничество с Минздравом Турции продолжается до сегодняшнего дня.

Председатель правления TƏBIB напомнил, что в Азербайджане побывали представители Совета по науке о коронавирусе Турции, которые поделились опытом с коллегами.

Байрамлы отметил также, что вакцинация от COVID-19 в Азербайджане будет бесплатной.

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