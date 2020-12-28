Президент Армении Армен Саркисян считает необходимостью отставку правительства.

«Решение внутриполитического кризиса одно — правительство уходит в отставку, поскольку очень трудно продолжать работу, когда ты проиграл в войне в Карабахе. В первую очередь, это надо премьеру», — сказал Саркисян на встрече с представителями общественности в городе Гюмри на севере республики.

По его словам, каждый новый день будет приносить новые трудности, в частности, вопросы беженцев, еды, топлива, коронавируса.

«Необходимо профессиональное правительство для решения проблем. А остальные политические деятели пусть готовятся к выборам через год или полтора года. Необходима консолидация людей и появление новых, особенно, молодых политиков», — отметил президент Армении.

Minval.az