Турецкий спецназ нейтрализовал 20 террористов YPG [сирийское крыло РКК], попытавшихся проникнуть в зону проведения операции «Источник мира» на севере Сирии.

Об этом сообщает в Twitter Министерство национальной обороны Турции.

«Турецкий спецназ продолжает пресекать попытки проникновения террористов в зону операции «Источник мира». Еще 20 боевиков PKK/YPG, попытавшихся проникнуть в зону операции с юга, нейтрализованы в ходе успешных действий турецкого спецназа»,- говорится в сообщении оборонного ведомства.

Minval.az