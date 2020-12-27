На внеочередных выборах все политические силы Армении должны будут выступить перед народом. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Он отметил, что на днях провел обсуждение с представителями различных сил о возможности проведения внеочередных выборов, но о конкретных сроках речь пока не шла.

При этом он подчеркнул, что оппозиция, выступающая на улицах и площадях за смену власти, не предлагает никаких конституционных способов.

«А конституционные способы так или иначе сводятся к тому, что судьбу власти должен решать народ посредством волеизъявления», — заявил Пашинян (цитата по «Спутнику»).

Он отметил, что даже сейчас, оппозиция выводит на площадь ограниченное число людей, при всех своих организационных и финансовых ресурсах, которыми располагает.

Что касается конституционных механизмов, то внеочередные парламентские выборы возможны в одном случае: премьер подает в отставку, парламент два раза не выбирает главу правительства и автоматически распускается. Либо в Конституции принимаются изменения, по которым парламент получает полномочия на самороспуск.

«Поэтому я и приглашаю политические силы на консультации, чтобы обсудить все эти вопросы, чтобы решение было не только единоличным, от имени власти», — заявил премьер.

По его словам, непонятно, почему его противники исходят из предпосылки, что должны быть услышаны лишь те, кто требует его отставки. Должны быть голоса и сторонников, и противников.

Minval.az