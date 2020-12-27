Замминистра обороны России Александр Фомин прокомментировал желание некоторых стран вести диалог с Россией «с позиции силы».

«Никому не советовал бы пытаться вести диалог с Россией «с позиции силы». Наряду с тем что угроза силы является прямым нарушением Устава ООН, такие действия не останутся без должной ответной реакции с нашей стороны», — приводит его слова «Российская газета».

Как пояснил Фомин, Россия всегда исходила из того, что самые сложные проблемы нужно решать за столом переговоров.

«Готовы к профессиональному конструктивному диалогу с соблюдением принципов взаимного уважения и учёта интересов друг друга», — добавил замминистра.

Minval.az