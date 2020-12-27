Россия и Турция – два крупнейших государства, которые должны «делать так, чтоб не было войны» в регионе. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал в интервью телеканалу «Россия 1».

«В нашем регионе Россия и Турция являются, наверное, крупнейшими странами, которые и могут, и должны вносить значимый вклад в дело безопасности и стабильности в нашем регионе. По крайней мере, делать так, чтоб не было войны», – подчеркнул он в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Помимо этого, у нас огромный комплекс двусторонних отношений, и когда вот в этих рамках два государства возглавляют лидеры, которые так к друг другу относятся, которые считают друг друга человеком слова и человеком дела, это является залогом того, что даже если возникают разногласия, если возникает где-то конфликт интересов, то конструктивный настрой лидеров позволит выйти из ситуации гармонично», – добавил Песков.

Minval.az