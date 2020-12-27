«Скандал по собственному желанию» — именно так можно охарактеризовать положение, в котором оказался сегодня президент Франции Эммануэль Макрон — с подачи тех ереванских игроков, которых он записал себе в союзники. Откровения ереванских СМИ насчет обмена смс-ками между Макроном и Пашиняном в очередной раз продемонстрировали, скажем так, степень проармянского уклона в политике Елисейского дворца.

Напомним: как уже сообщал Minval.az, любопытные подробности поведения Франции во время и сразу после Второй Карабахской войны поведала ереванская «Грапарак». По сведениям этого издания, через несколько дней после подписания Арменией своей капитуляции 10 ноября президент Франции Эммануэль Макрон принял участие в обеде с представителями местной армянской верхушки, что уже само по себе примечательное событие. Как того и следовало ожидать, разговор зашел о премьер-министре Николе Пашиняне. Сначала мсье Макрон поинтересовался мнением о нем своих собеседников из числа французских армян, а затем разоткровенничался и сообщил, что «во время войны неоднократно связывался с ним (Пашиняном — Minval.az), предлагал свою поддержку, даже писал sms, на которые, правда, Пашинян быстро отвечал, однако ни разу по собственной инициативе не связывался с Макроном и ни о чем не просил». И уж тем более господина Макрона удивило, что ни до подписания документа 9 ноября, ни уже потом Пашинян с ним не связался, не сообщил, что ему «навязывают» подобный документ, не обсудил, что можно сделать после подписания, чтобы смягчить последствия. И в конце посетовал: «Ведь я являюсь президентом страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Почему он не сообщил или не попросил поддержки перед подписанием или после него?»

Теоретически можно было бы отмахнуться и заявить, что «Грапарак» — это не пресс-служба Елисейского дворца. Но если эта самая пресс-служба, МИД Франции и посольство Франции в Армении дружно молчат и не торопятся опровергать сии откровения, это говорит о многом.

Намеренно оставим в стороне степень адекватности, а вернее, неадекватности Никола Пашиняна. Воздержимся от подробного анализа, как в Ереване оценивали риски и насколько опасались, что на слишком явное сближение с Францией может не самым приятным для Армении образом отреагировать Россия. Не станем даже напоминать, чем закончились переговоры Армении с ЕС об ассоциации в 2013 году, когда выяснилось, что Ереван находится в слишком сильной зависимости от Москвы, чтобы позволять себе «европрогулки». Тем более не станем подробно анализировать и напоминать господину Макрону, что в ночь на 10 ноября особого выбора, что подписывать, а где артачиться. Азербайджанская Армия к этому моменту выбила армянских оккупантов из долины Араза, очистила Суговушан и Гадрут, освободила Шушу, а на следующий день стремительным маршем взяла под контроль 70 сел. В такой ситуации Трехстороннее заявление было для Пашиняна по сути «спасательным кругом» и единственным способом спасти армянскую армию от полного уничтожения. Вопрос, пардон, в поведении самого Макрона. В самом деле, как понимать его откровения? Во время войны, спровоцированной, кстати, самой же Арменией, Эммануэль Макрон, президент страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, сам звонил Пашиняну? И даже предлагал ему помощь? И какую именно? Вывесить «незабудку» в соцсетях? Закрыть глаза на вербовку во Франции наемников и «добровольцев» для войны в Карабахе? Помочь с переброской в Армению с Ближнего Востока террористов РКК, чем, как выясняется, занимались спецслужбы Франции? Или что-то еще более «существенное»? Наконец, как понимать обиду Макрона на Пашиняна, что тот не стал обсуждать с ним, «что можно сделать после подписания (Трехстороннего заявления — Minval.az), чтобы смягчить последствия»? Глава Елисейского дворца был готов подсказать Пашиняну, как ему «соскочить» с выполнения уже взятых на себя обязательств, зафиксированных на бумаге? Опять-таки оставим в стороне, насколько эти «подсказки» соотносились бы с реальным положением Армении. Просто в цивилизованном обществе действует принцип «Договоры должны соблюдаться». И что же — Макрон об этом позабыл? В самом деле, можно представить себе, чтобы способы «подписать и соскочить» советовали своим собеседникам Башар Асад, Ким Чен Ын или еще кто-то в том же роде, но Макрон? Президент Франции?

Будем реалистами: приведенные в армянских СМИ откровения Макрона, которые французская дипломатия не спешит опровергат, в очередной раз демонстрируют, что, во-первых, «спайка» господина Макрона с армянским лобби Франции явно выходит за рамки приличия. Выходит, что ради симпатий, аплодисментов и прочих преференций от армянских кругов Эммануэль Макрон готов забыть не только про свой мандат посредника, но и про основополагающие нормы международного права и правила поведения на международной арене. Выходит, что господин Макрон с самого начала использовал французский мандат сопредседателя Минской группы ОБСЕ исключительно в контексте защиты армянских интересов. Действовал исключительно в соответствии с ними. Во внешней политике Франции на «карабахском» треке, к превеликому сожалению, не было ничего похожего на сбалансированную, справедливую политику, соответствующую мандату посредника. И, к сожалению, слишком многое указывает на то, что и в будущем Франция будет вести такую же, пардон, неадекватную политику. Просто потому, что господин Макрон, президент Франции, находится под слишком сильным влиянием местных армянских и проармянских кругов и лоббистских группировок и выступает по сути как адвокат проигравшей Армении, что, честно говоря, очень мало соответствует интересам и Франции как государства, и народа Франции.

И что же — господин Макрон, который ради симпатий армянского лобби столь резво жертвует интересами Франции и уничтожает ее репутацию, забыл, президентом какой страны он является? И понимают ли в Париже, что такой «особенный президент» — это сначала проблема самой Франции, а уже потом — Азербайджана и Турции?

Будем надеяться, что все же понимают.

Нурани

Minval.az