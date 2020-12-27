Первый президент Украины, представитель Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук назвал «ответом патриота» слова нынешнего лидера страны Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации в случае «большой войны с Россией».

Напомним, ранее Зеленский заявил, что готов мобилизовать всех жителей страны, в том числе и женщин, в случае войны с РФ. Так лидер страны прокомментировал вопрос о том, задумывался ли он, что Россия может «снова напасть на Украину».

Кравчук отметил, что ранее, когда он уже не был главой государства, на похожий вопрос ответил примерно так же.

— Это нормальный ответ патриота Украины, — сказал политик в эфире телеканала «Украина 24».

Minval.az