Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не собирается прививаться от коронавируса. На встрече с медиками Городской детской инфекционной клинической больницы Минска глава Республики рассказал, что в данном вопросе он относит себя к «скептикам».

— Я отношусь к тем скептикам… Вот как человек — я уже министру (здравоохранения) сказал, он одобрил это, он же у нас старший, — что я вакцинироваться, прививаться не буду, — приводит его слова ОНТ.

Белорусский лидер также добавил, что в целом по стране весной следующего года от CoViD-19 планируется привить около 1,2 миллиона человек.

— А сколько будет — это зависит от вас (врачей). Может, и два миллиона, в зависимости от того, как люди пойдут на это, — уточнил президент.

Minval.az