Миротворческий контингент с начала работы горячей линии получил обращения о 540 армянских военнослужащих, без вести пропавших в Карабахе. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба российского миротворческого контингента.

Отмечается, что данные проверены, обработаны и переданы в поисковые отряды миротворческого контингента.

Родители без вести пропавших военнослужащих периодически проводят акции протеста в Ереване, требуя от властей Армении предпринять действенные шаги по поиску из сыновей, напоминает «Спутник». Помимо этого, родственники пропавших военных принимают непосредственное участие в поисковых операциях в зоне недавних боевых действий.

Minval.az