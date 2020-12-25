Никол Пашинян заявил о готовности оставить пост премьер-министра Армении. На своей странице в Facebook глава кабмина сообщил о решении созвать консультации с политическими силами по вопросу проведения досрочных парламентских выборов в 2021 году.

— Я не цепляюсь за кресло премьера, — заверил Пашинян.

Политик напомнил, что покинуть занимаемый пост может только по решению народа.

— Готов продолжить руководство Республикой Армения в эти непростые времена в случае восстановления доверия народа. Есть только один способ получить ответ на все эти вопросы: проведение внеочередных парламентских выборов, — добавил он.

Minval.az