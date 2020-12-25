Сотрудники правоохранительных органов в пятницу доставили 34 участников акций протеста в отделения полиции. Такие данные приводит оппозиционное «Движение за спасение Родины» на своей странице в Facebook.

«По официальным данным полиции, переданным средствам массовой информации, приводу подвергнуты 28 граждан. По данным информационного центра Движения, в полицию доставлены не 28, а 34 гражданина», — уточняется в сообщении.

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В ходе акции неповиновения с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, при блокировании улиц, приводу в Полицию подверглось 28 граждан. Об этом говорится в пресс-службе Полиции.

Следует отметить, что граждане заблокировали несколько улиц в Ереване, в частности, проспект Баграмяна, парк Абовяна, проспект Мясникяна и перекресток Саят-Нова.



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Требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна граждане, которые перекрыли центр Еревана, подвергнуты приводу. При этом полицейские применили силу.

Несмотря на действия стражей порядка, участники акции скандировали «Армения без Никола».

Отметим, что в эти минуты акции неповиновения проходят в разных частях столицы Армении.



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В Ереване проходят акции протеста с требованием об отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

В частности, граждане перекрывают ряд улиц столицы, в частности, проспекты Баграмяна и Мясникяна, сквер Абовяна, перекресток проспекта Саят-Новы, информирует армянский интернет-портал news.am.

Minval.az