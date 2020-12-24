Формат диалога спецпредставителя премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураба Абашидзе и официального представителя РФ Григория Карасина обязательно должен существовать. Об этом заявил кандидат в премьер-министры Георгий Гахария в парламенте, отвечая на вопросы депутатов.

«Этот формат не может себя исчерпать», — приводит его слова Sputnik Грузия.

«Это единственный канал прямого диалога по гуманитарным и экономическим вопросам», поэтому «отказываться от него нельзя», указал Гахария. «Мы должны его максимально использовать», — заключил он.

Minval.az