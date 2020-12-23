Таксисты категории M1, работающие в Тбилиси, смогут сделать прививки от гриппа бесплатно, так как представляют собой группу риска, об этом на заседании городского правительства заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Как отметил Каладзе, Национальный центр по контролю заболеваний определил категории граждан, которые входят в группу риска. В нее включены и водители такси категории М1.

«У нас будет коммуникация с каждым из них. Уже отправлены SMS-сообщения, куда им обратиться и где они смогут пройти вакцинацию. Это акция, в рамках которой им не придется ничего платить», – сказал Каладзе (цитата по ТАСС).

Мэр поблагодарил Национальный центр по контролю заболеваний за поддержку.

К автомобилям категории М1, согласно техническому регламенту, относятся легковые автомобили, на которых осуществляется перевозка не более восьми пассажиров, а масса самой машины не превышает трех с половиной тонны.

Minval.az