Лидер партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян, комментируя ситуацию в стране, назвал ее кризисной, Причем кризис, по его словам, наблюдается практически во всех сферах — политической, гуманитарной, социальной, здравоохранении и т.д. Однако не решив прежде всего политический коллапс, говорить о достижении стабильности не приходится, отмечает он.

«У нас есть легитимный парламент, и он должен действовать. Сегодня мы инициировали внеочередную парламентскую сессию, чтобы отменить военное положение в стране. После этого мы сможем обсуждать импичмент премьер-министра и избрание нового главы правительства», — сказал Марукян (цитата по «Спутнику»).

Политик не считает, что следующую власть в Армении можно сформировать «на улице». Нужно работать в парламенте, этим и занимается возглавляемая им политическая сила, подчеркнул политик. Другого варианта решения проблемы нет, хотя полностью исключать, что Пашинян может уйти под давлением улицы, нельзя, считает он.

Что касается возможности конституционного решения вопроса, то есть два пути. Один из них – добровольная отставка премьер-министра.

«Если он это сделает, то в парламенте есть два оппозиционных субъекта, которые могут выдвинуть кандидата. Наша партия выдвинет мою кандидатуру, «Процветающая Армения» на данный момент намерена выдвинуть Вазгена Манукяна. Но у кого сколько шансов – трудно говорить. Я думаю, у нас больше шансов, чем у кандидата 16 партий», — отметил Марукян.

Если же премьер не подаст в отставку, то можно начать процесс импичмента, однако для этого необходимо отменить военное положение.

Minval.az