Кортеж премьер-министра Армении Никола Пашиняна был символически атакован сегодня оппозиционерами при выезде из здания правительства.

Группа студентов-членов молодежного союза «Никол Агбалян», входящего в националистическую партию АРФ «Дашнакцутюн», попыталась забросать кортеж Пашиняна снежками. Попал ли хоть один снежок в цель, не сообщается. Информацию распространяет армянский интернет-портал news.am.

В след машинами они стали кричать в громкоговоритель «Никол предатель!» и «Никол, уходи!». После этого студенты вступили в словесную перепалку с полицейскими.

Minval.az