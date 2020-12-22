Очередное заседание суда по делу бывшего президента Армении Роберта Кочаряна во вторник было отложено. Как сообщил его адвокат Ованнес Худоян, он и его коллеги участвуют в акциях протеста.

Адвокаты Кочаряна участвовали в акции протеста юристов у здания Генпрокуратуры, они встречались с генпрокурором Артуром Давтяном. «Мы представили заявление судье, сообщив, что будем участвовать в акциях неповиновения. Именно поэтому не явились на заседание», — отметил Худоян, которого цитирует «Спутник».

А пресс-секретарь группы адвокатов Кочаряна Элина Саакова сообщила, что следующее заседание запланировано уже на 19 января в 13:00.

Напомним, в июле 2018 года против Роберта Кочаряна было заведено уголовное дело по факту нарушения норм Конституции и санкционирования силы против демонстрантов от оппозиции. В результате, 1-2 марта 2008 года, погибли 10 человек. Кроме Кочаряна, по делу проходят экс-министр обороны Сейран Оганян (в марте 2008-го – начальник Генерального штаба), экс-генсек ОДКБ Юрий Хачатуров (в марте 2008-го – начальник Ереванского гарнизона Вооруженных сил), а также бывший вице-премьер Армен Геворкян, который тогда был секретарем Совбеза и начальником аппарата президента республики.

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