Город и наш, граждане имеют право воспользоваться всеми своими конституционными правами, в том числе могут провести ночь на Площади Республики с целью выражения своего политического протеста. Об этом заявил на Площади Республики в Ереване 22 декабря на только что начавшемся митинге оппозиции член АРФ Дашнакцутюн Гегам Манукян.

По его словам, поскольку холодно, они могут организовать и процесс обогрева. Обращаясь к полицейским, он сказал: «Мы хотим цивильно разместить печи на улице, тары для разжигания костров, просим вас не мешать нам, при этом город не будет засоряться. Мы свой город не засоряем, в отличие от руководства Еревана, которое превратило столицу в свинарник. Здесь стоят люди, любящие Родину, которых глава кабмина Армении назвал элитой». Его слова приводит армянский интернет-портал news.am.



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