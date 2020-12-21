Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовные дела против экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской и членов Координационного совета белорусской оппозиции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В частности, в отношении Светланы Тихановской и членов президиума Координационного совета возбуждено дело о создании экстремистского формирования и руководства им, указано в сообщении.

Кроме того, заведены дела о финансировании деятельности экстремистского формирования и о заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Уголовные дела переданы в центральный аппарат белорусского Следственного комитета.

Minval.az