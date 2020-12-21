Второй человек после Никола Пашиняна, которого я обвиняю в государственной измене — это президент Армении Армен Саркисян. От этого человека можно ожидать всего. Об этом на встрече с журналистами 21 декабря заявил бывший премьер-министр Армении Грант Багратян.

«Российская разведка утверждает, что он агент «МИ-6». Саркисян был российским агентом в 1990-х, когда уехал в Англию. Это страшно опасный человек. По непонятным причинам во время войны его очень интересовали азербайджанские нефте- и газопроводы. За последние 2,5 года Саркисян в Карабах (ранее оккупированные армянскими захватчиками суверенные территории Азербайджанской Республики, освобожденные в результате 44-дневной победоносной Отечественной войны – прим.ред.) поехал 2-3 раза и ни разу не ночевал, возвращался в тот же день», — приводит его слова армянский интернет-портал news.am.

По его словам, заявления Саркисяна о том, что он ни о чем не знал, весьма подозрительны.

«Армянская сторона капитулировала, а он направляется в арабские страны обсуждать проблемы туризма. Туда он летал на самолете Никола, что стало формой подкупа или проявлением коррупции», — добавил Багратян.

Minval.az