Глава Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний заявил, что легализация марихуаны в стране возможна только в случае употребления его в медицинских целях, в пользу здоровью человека. Об этом Епифаний сказал в интервью Радио Свобода.

«Если это будет использоваться исключительно в полезных, в медицинских целях, и не будет злоупотребления, как наркотика. Потому, встречаясь даже с премьер-министром, и с президентом Украины, мы говорили, что если это будет разрешено, чтобы оно не привело к пагубным последствиям», — сказал Епифаний.

Он уточнил, что речь идет о том, чтобы под видом медицинского назначения, применение каннабиса не обусловило процветание наркомании в украинском государстве.

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