Минздрав по-прежнему рекомендует строгие ограничения, но при этом важно сохранить правильный баланс, — заявила и.о. министра здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.

Как отметила министр, проводятся широкие консультации с представителями бизнеса и государственных структур, а также экспертами, задействованными в части управления эпидемиологической ситуацией.

«Минздрав по-прежнему рекомендует строгие ограничения. Но при этом следует учитывать, что у наших граждан, помимо экономической деятельности, также часто возникают ментальные проблемы из-за очень строгих ограничений. Мы говорили о важности поддержания правильного баланса, как в плане защиты здоровья с точки зрения распространения инфекции, так и психического состояния людей и, конечно, экономической активности. В случае возможных рисков у нас всегда есть возможность вернуться к самым строгим ограничениям», — приводит слова Тикарадзе Первый канал Грузии.

Minval.az