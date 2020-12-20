Вчера спасательные группы, выполняющие работы по обнаружению тел, вывезли из Горадиза, Джабраила и Ишханадзора тела 22 военнослужащих. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщил представитель карабахских сепаратистов Унан Тадевосян.

«Начиная с 13 ноября, в целом, вывезено 1020 тел, поисковые работы продолжаются. Во второй раз поисковые работы будут проведены в горно-лесистых зонах Шуши, а также в направлениях Гадрута и Джабраила», — приводит его слова армянский интернет-портал news.am.

По словам Унана Тадевосяна, в поисковых работах участвуют также родители пропавших без вести солдат, а российские миротворцы оказывают содействие в переговорных процессах.

Minval.az