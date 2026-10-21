Армения добивается признания ограничений России на импорт армянской продукции барьером в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил министр экономики республики Геворг Папоян на заседании парламентской комиссии по экономическим вопросам.

«Мы не согласны с позицией наших российских партнеров и обратились в Евразийскую экономическую комиссию, чтобы эти ограничения были признаны барьером», — сказал министр.

По словам Папояна, процедуры ЕАЭС по признанию препятствий на внутреннем рынке барьерами достаточно сложны. При этом, если ограничение официально признают барьером, его необходимо устранить в течение 30 дней.

В сентябре Армения обратилась в ЕАЭС с жалобой на введенные Россией ограничения.

Россельхознадзор с мая по июль ввел запреты и ограничения на поставки из Армении ряда товаров, включая цветы, свежие овощи, клубнику, фрукты, виноград, сухофрукты и молочную продукцию. Кроме того, армянской стороне предписали приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции для экспорта в Россию.