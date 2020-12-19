Полиция Канады начала расследования после получения многими жителями Торонто писем, содержащих пакетики с белым порошком. Об этом сообщает CTV News со ссылкой на правоохранительные органы.

В письмах требуется, чтобы их получатели перевели биткоины «в обмен на благополучие своей семьи», рассказали в полиции. Кроме того, в каждом письме находится пакетик с белым порошком, заявленным как фентанил.

При этом, по данным предварительного анализа, порошок оказался кондитерским сахаром, заявили правоохранители.

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