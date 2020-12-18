Президент России Владимир Путин призвал лидеров СНГ и дальше солидарно защищать историческую память о Великой Отечественной войне.

Путин заявил, что необходимо и дальше работать солидарно, защищая память о героизме наших народов, ценой огромных и невосполнимых жертв, спасших мир от агрессии, отмечает «Вестник Кавказа».

Путин посчитал логичным, что вся деятельность СНГ в этом году прошла под знаком 75-летия Победы.

Также президент России отметил важность продвижения русского языка на постсоветском пространстве. Он подчеркнул, что обязательно нужно сохранить единое культурное пространство.

Minval.az