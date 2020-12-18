Бывший посол Республики Армения при Святом Престоле, в Португалии и Суверенном мальтийском ордене, кандидат исторических наук Микаел Минасян на своей странице в соцсети Facebook опубликовал третье видео из цикла Requiem – о грабеже из армии во время войны и будущем заговоре.

Микаел Минасян обратился к следующему заявлению Никола Пашиняна: «Я отдаю себе отчет в том, что должен предстать перед судом народа». Он отметил, что Пашинян даже не представляет, что означает народный суд, потому что совершенно не осознает, что он сделал.

«Он организовал и сделал все, но он не осознает, что он сделал, из-за этого он не понимает, что будет с его родственниками, другими его полулюдьми и их родственниками, когда народ поймет, представит себе последствия сделанного и несделанного Николом Пашиняном. Будет народный суд – в буквальном смысле слова «самосуд». И Никола Пашиняна, и полулюдей убьют под стенами: как правило, таким и бывает суд обманутого, убитого и лишенного Родины народа», – указал Минасян.

Микаел Минасян заявил, что он является сторонником иного государства и государственного суда. Он отметил, что верит в правосудие, считает, что даже самого последнего преступника должно судить государство, с соблюдением конституционных права, давая возможность представить свою точку зрения.

«Уверяю вас, что Никол Пашинян и полулюди являются первыми бенефициарами этого, и вскоре их будет судить государство и действительно справедливый суд, потому что этот суд также обязан защищать их детей, потому что альтернатива очень плохая. Я верю в суд истории, и этот суд будет также справедливым, потому что народ годами, столетиями не должен забывать и должен передавать из поколения в поколение то, что делали Никол, Анна и остальные полулюди. И я, конечно, верю в страшный суд, и он будет ужасен, потому что Никол, Анна и полулюди будут гореть в аду – за убийство людей, обман, лишение их семей и даже могил», – подчеркнул экс-посол.

Бывший посол указал, что Никол Пашинян, его жена и стоящие рядом с ним «полулюди» предали целый народ, убили тысячи, а после этого «жаловались», что люди вошли в их дома, украли у них духи…

«Вы даже не представляете, что вас ждет, потому что вы не представляете всей трагедии того, что сделали, потому что вы – обычная мразь, и вам после всего этого хватает наглости давать интервью. Вы пользуетесь тем, что люди еще в шоке и не понимают. Родители, которых вы заставляете ждать днями и сутками, еще не осознали, что вы все еще их обманываете и манипулируете ими. Они не представляют, что вы могли и были обязаны спасти их сыновей, которые звонили и разговаривали со своими родителями более 40 дней. А вы были заняты всем, кроме спасения этих парней», – указал Минасян.

Микаел Минасян рассказал, что его часто спрашивают: Никол Пашинян – сумасшедший или предатель? Однако, по его словам, в данном случае речь идет не о варианте «либо-либо», а о варианте «и-и».

«Никол Пашинян и сумасшедший, и предатель. Никол Пашинян – предатель, потому что все это он сделал после подготовки, он – сумасшедший, потому что понятия не имеет, что он сделал. Он сумасшедший, потому что теперь он требует справедливости, он говорит о медиа-терроре. Вас ждет террор, но не медиа-террор, а самый настоящий. И единственное, что может вас спасти, – это быстрый всеармянский суд, чтобы люди не разорвали вас на куски. А пользователи, которые спрашивают: пугаете людей? Нет, я не пугаю, я четко говорю, что будет. И жизнь показала, что все, что я говорю, сбывается. Потому что я просто знаю историю, и я знаю, на что способен обманутый народ, и на что способны родители убитых. Вы тоже знайте», – резюмировал Микаел Минасян.

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