Сторонники оппозиции начали факельное шествие к военному пантеону «Ераблур» от площади Гарегина Нжде в Ереване.

Тысячи сторонников оппозиции собрались на площади Гарегина Нжде в Ереване с факелами, горящими свечами и лампадами, сообщает «Спутник». Во главе шествия идут представители духовенства.

«Мы организовали это шествие в надежде, что завтра этих предателей уже не будет», — сказал один из организаторов.

Кроме того, оппозиция планирует 22 декабря в 12:00 провести митинг на площади Республики в столице. Предыдущий митинг состоялся 5 декабря на площади Свободы у здания Оперного театра.



Minval.az