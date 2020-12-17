Президент России Владимир Путин на пресс-конференции дал совет белорусам в связи с напряженной ситуацией в республике.

«Нужно дать возможность белорусскому народу внутри страны разобраться со своими вопросами, решить их», — отметил Путин.

По его словам, белорусский коллега Александр Лукашенко говорил, что нужно это делать в спокойной обстановке. «И я с ним согласен», — добавил президент, которого цитирует «Газета.ру».

Как считает российский политик, это нужно делать без вмешательства извне.

«То, что мы видим сейчас, к сожалению, это вмешательство имеет место быть. Это информационная, политическая и финансовая поддержка оппозиция из-за границы», — констатировал Путин.

Minval.az