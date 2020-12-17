Оппозиция Армении предоставила Генпрокуратуре республики время до понедельника для предъявления обвинения премьер-министру страны Николу Пашиняну по статье «государственная измена».

«Мы требуем вызвать Пашиняна на допрос в качестве подозреваемого, после чего немедленно арестовать по обвинению в государственной измене. После этого Генпрокуратура должна прекратить его полномочия на посту премьера», — заявил на митинге оппозиции после многотысячного шествия по Еревану председатель оппозиционной партии «Одна Армения» Артур Казинян.

По его словам, «своими действиями Пашинян содействовал в карабахской войне врагу, совершив государственную измену».

Казинян отметил, что Генпрокуратуре предоставляется время до 21 декабря 12:00.

«Если наши требования не будут выполнены, мы начнем бессрочную сидячую акцию протеста у здания Генпрокуратуры», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Minval.az