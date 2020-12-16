Видео, на котором армянские военные выходят из окружения в Гадрутском районе, соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении министерства обороны Армении, которое приводит «Спутник».

В последние часы в интернете активно распространяется видео, на котором группа армянских военных выводится из окружения. Видео соответствует действительности, а операция была проведена после активных действий российского миротворческого гарнизона, действующего в Нагорном Карабахе, при личном посредничестве командующего гарнизоном, генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, говорится в заявлении.



Minval.az