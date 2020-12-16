Уголовное дело возбуждено по факту смерти армянского военнослужащего в Карабахе, сообщает в среду «Спутник» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета Армении.

Отмечается, что 15 декабря в 14:00 было обнаружено тело военнослужащего срочной службы, рядового Ваге Ованнесовича Бабаяна с огнестрельным ранением в области челюсти.

По факту смерти солдата в третьем гарнизонном следственном отделе СК возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 360.1 (доведение военнослужащего до самоубийства по неосторожности) Уголовного кодекса Армении.

Ведется предварительное следствие.

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