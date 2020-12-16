В Ереване в среду вечером состоялось шествие сторонников оппозиции, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

На акцию собрались тысячи людей, их не спугнул ни холод, ни дождь, отмечает «Спутник».

Шествие началось от здания цирка. Участники прошли по центральным улицам к площади Свободы. По дороге протестующие скандировали «Никол – предатель!».



Отметим, что в Ереванском метрополитене граждане осуществляют акцию под девизом «Армения без Никола». Соответствующий видеоматериал обнародовал Telegram-канал Mediaport.



Minval.az