Саудовская Аравия получила в среду первую партию вакцины от COVID-19 компании Pfizer, вакцинация населения начнется в ближайшее время, заявил министр здравоохранения королевства Тауфик ар-Рабиа.

«Я рад объявить всем, гражданам и резидентам, о прибытии первой партии вакцины от коронавируса сегодня утром (в среду — ред.)… Я надеюсь, что это станет началом завершения кризиса… она будет доступна всем в ближайшее время», — заявил министр во время встречи, посвященной бюджету королевства в 2021 году.

В конце прошлой недели саудовское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило регистрацию и использование вакцины от нового коронавируса производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.

При этом министерство отметило, что сделать прививку на первом этапе смогут люди старше 65 лет и люди тех профессий, которые наиболее уязвимы для попадания инфекции, а также люди с ожирением и иммунодефицитом, которые пережили, например, трансплантацию органов.

Minval.az