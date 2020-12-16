Постоянные представители 27 стран — членов Евросоюза согласовали продление экономических санкций в отношении России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

Речь идет об ограничительных мерах, срок действия которых должен был истечь 31 января 2021 года, теперь они продлены на полгода.

Дипломат пояснил, что следующим этапом решение формально должен утвердить Совет ЕС, затем его опубликуют в Официальном журнале Евросоюза. После этого продление начнет действовать.

Minval.az