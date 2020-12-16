Турция готова к посильной помощи в полной зачистке территории Ирака от боевиков терристической организации РКК.
Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с иракским коллегой Фуадом Гусейном в среду в Анкару.
Министр подчеркнул, что террористы РКК не могут выступать от имени этнических курдов, населяющих регион.
Чавушоглу отметил, что особую значимость для национальной безопасности и будущего Ирака представляет зачистка района Синджар на северо-западе этой страны от отрядов РКК.
«В последнее время террористы РКК начали атаковать курдское ополчение (пешмерга) в Ираке. Эта преступная структура не представляет интересы никакой этнической группы и поэтому нападает на курдов», — сказал глава дипломатии.
Министр отметил, что атакам террористов подвергаются также курды в Сирии.
«Речь идет о давлении сирийского крыла террористов РКК — YPG не только на курдскую общину Сирии, на и на арабов и представителей других этнических групп», — сказал Чавушоглу.
По его словам, Анкара выступает за устранение угрозы террористических структур во всем регионе.
«В свое время мы оказали помощь и в борьбе иракского правительства с боевиками террористической организации ДЕАШ. Турция нейтрализовала 800 террористов ДЕАШ», — констатировал Чавушоглу.