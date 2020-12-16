Европейский союз подготовил третий список из белорусских чиновников и компаний, на которых будут распространяться санкции Евросоюза за фальсификацию итогов президентских выборов и насилие против участников акций протеста, следует из повестки предстоящего в среду заседания комитета постпредов ЕС.

«Исполнительное решение Совета и исполнительное постановление, касающееся ограничительных мер в отношении Беларуси. Принятие», — говорится в документе.

Ожидается, что в среду его на техническом заседании должны рассмотреть постоянные представители стран ЕС, а официально утвердят на министерском уровне в конце недели. После этого список должен быть опубликован в официальном журнале ЕС, после чего список вступит в силу.

Традиционно ЕС не сообщает заранее имена будущих фигурантов санкций и названия компаний. Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявлял, что с согласованием третьего пакета санкций проблем возникнуть не должно.

Minval.az