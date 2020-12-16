Турция видит будущее развитие в тесном сотрудничестве с Европейским союзом. Об этом президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал в ходе телефонного разговора с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Как сообщили в Управлении по связям с общественностью администрации президента Турции, разговор состоялся по инициативе Брюсселя, стороны обсудили итоги саммита лидеров ЕС.

В Анкаре расценивают каждый позитивный шаг в отношениях Турции и ЕС, как новую возможность, отметил глава турецкого государства.

Эрдоган привлек внимание к попыткам определенных кругов помешать сближению Турции и ЕС.

«Турция пытается открыть новую страницу с ЕС, но кто-то постоянно прилагает усилия к тому, чтобы спровоцировать кризис. Необходимо вытащить отношения Анкары и Брюсселя из этого замкнутого круга»,- подчеркнул турецкий лидер.

Далее Эрдоган привлек внимание к провокационным шагам Греции в последние недели.

«Анкара не раз подчеркивала готовность возобновить предварительные переговоры с Афинами, но греческая сторона постоянно придумывает отговорки, чтобы отказаться»,- сказал глава государства.

Эрдоган подчеркнул, что политика Турции формируется только и только на основе принципов законности и справедливости.

Добрую волю и конструктивный подход по ситуации в Восточном Средиземноморье демонстрирует именно турецкая сторона, предложение Анкары организовать международную конференцию по теме все еще актуально, отметил Эрдоган.

Однако, очень важно, чтобы конференция прошла с участием всех сторон, в том числе Турецкой Республики Северного Кипра, подчеркнул глава государства.

Турецкая сторона всегда прилагала необходимые усилия для справедливого, прочного и устойчивого решения на острове Кипр, продолжил Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что ситуации в Ливии, Сирии, Нагорном Карабахе, которые в ЕС считают проблематичными, не касаются отношений Анкары и Брюсселя.

Совсем наоборот, основные принципиальный подход и интересы Турции и ЕС по этим регионам совпадает, констатировал Эрдоган.

Глава государства привлек внимание к тому, что отношения Турции и ЕС в последние два года формируются в зависимости от узких интересов ряда участниц Содружества.

В этой связи в Анкаре выступают за переговоры с ЕС на основе взаимной выгоды.

Лучшим инструментом для положительных сдвигов является Меморандум от 18 марта, сказал Эрдоган.

В Анкаре выражают надежду на здравый смысл и конструктивный подход по отношению к Турции в Брюсселе, добавил турецкий лидер.

Minval.az