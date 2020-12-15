В Германии ситуация с коронавирусом может стабилизироваться не раньше осени 2021. Тогда же страна, вероятно, сможет вернуться к «нормальной жизни».

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель. По ее словам, такие прогнозы оправдаются в случае вакцинации населения от коронавируса. Но Меркель предупредила, что грядущая зима для немцев «будет сложной».

«Если у нас все получится с вакциной, то у нас будет большая надежда, что к осеннему семестру (1 октября) у нас будет более нормальная ситуация, но зима будет сложной», — приводит ее слова ТСН со ссылкой на Spiegel.

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